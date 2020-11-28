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Общество

Более 6,6 миллиона сомов потратит Жогорку Кенеш на покупку ноутбуков

На приобретение новых ноутбуков Жогорку Кенеш планирует потратить 6 миллионов 667 тысяч 825 сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило управление делами парламента. Отмечается, что всего планируется приобрести 143 ноутбука, в том числе 135 — для зала заседаний за 5 миллионов 909 тысяч 625 сомов.

Кроме того, парламент хочет купить 12 LED-мониторов за 71 тысячу 400 сомов.

В списке приобретаемой оргтехники есть персональные компьютеры в количестве 54 штук и 47 принтеров. На их покупку в общем заложено 2 миллиона 893 тысячи 940 сомов.

«Белый дом» был разгромлен в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Парламент создал комиссию по определению ущерба зданию, где также расположен кабинет президента, который тоже пострадал во время событий. Пока же ремонт идет за счет средств самих парламентариев и спонсоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174762/
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