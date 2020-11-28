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Общество

Проект «Девочки в науке» презентовали в Бишкеке

Проект «Девочки в науке» СТЕМ ЮНИСЕФ презентовали в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие прошло накануне в школе № 70.

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«В рамках проекта ученицы с 7-го по 11-й класс пройдут специальную программу обучения по STEM-специальностям, подготовке к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ)», — отметили в мэрии.

STEM — Science, Technology, Engineering, Mathematics — наука, технология, инженерия и математика. Понятие STEM объединяет широкий круг дисциплин, неразрывно связанных друг с другом: математика, физика, химия, биология, астрономия и другие. Глубокие знания в каждой из них, а также в инженерии, робототехнике и других прикладных дисциплинах позволяют разрабатывать новые технологии, создавать программное обеспечение, конструировать сложные устройства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174757/
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