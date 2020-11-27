Чего изволите? Таксистов и официантов предложили обучать международному этикету

Министр культуры Нуржигит Кадырбеков предложил обучать таксистов и официантов нормам международного этикета. Об этом стало известно во время встречи с представителями туристического бизнеса страны.

«Может быть, стоит совместно организовать обучение таксистов общепринятым правилам и нормам международного этикета? Они первыми встречают иностранных туристов в аэропортах. Такие же курсы нужно организовать и для официантов и гидов. От уровня их поведенческой культуры и культуры обслуживания создается первое впечатление о государстве и о нашем народе. Преимущественно сертифицированные специалисты должны обслуживать иностранных туристов. Подобная практика существует в развитых странах», — отметил чиновник.

Нуржигит Кадырбеков также подчеркнул, что в целях совершенствования государственной политики по туризму предложения и идеи, озвученные представителями турбизнеса, будут в дальнейшем рассматривать и прорабатывать.