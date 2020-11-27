17:22
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Общество

Чего изволите? Таксистов и официантов предложили обучать международному этикету

Министр культуры Нуржигит Кадырбеков предложил обучать таксистов и официантов нормам международного этикета. Об этом стало известно во время встречи с представителями туристического бизнеса страны.

«Может быть, стоит совместно организовать обучение таксистов общепринятым правилам и нормам международного этикета? Они первыми встречают иностранных туристов в аэропортах. Такие же курсы нужно организовать и для официантов и гидов. От уровня их поведенческой культуры и культуры обслуживания создается первое впечатление о государстве и о нашем народе. Преимущественно сертифицированные специалисты должны обслуживать иностранных туристов. Подобная практика существует в развитых странах», — отметил чиновник.

Нуржигит Кадырбеков также подчеркнул, что в целях совершенствования государственной политики по туризму предложения и идеи, озвученные представителями турбизнеса, будут в дальнейшем рассматривать и прорабатывать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174755/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
ПРООН передала областным медиацентрам ноутбуки на $8,3 тысячи
Нуждающимся работникам культуры предоставят бесплатное жилье
В посольстве Кыргызстана в России рассказали подробности убийства таксиста
В России таксист из Кыргызстана врезался в иномарку и сбежал с места ДТП
Департаменту туризма поручили улучшить состояние туристических объектов
Минкульт требует не выделять землю на территории археологических памятников
Минкультуры: Забор вокруг Исторического музея стоит для безопасности граждан
Уничтожение уникальных петроглифов. Виновных привлекут к ответственности
Минкультуры предложило утвердить охранные зоны городищ Чуйской долины
В Москве задержали таксиста из Кыргызстана. Украл деньги у пассажирки
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
27 ноября, пятница
17:20
Депутат парламента против создания комиссии по люстрации Депутат парламента против создания комиссии по люстраци...
17:02
Чего изволите? Таксистов и официантов предложили обучать международному этикету
16:58
Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
16:45
Увеличить возраст кандидатов в депутаты в ЖК с 21 до 25 лет предложили члены КС
16:15
Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке