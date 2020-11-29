30 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Юнусалиева, Медерова, Кольцевой;

9.30-16.00 — отрезки улиц Московской, Шопокова, Буденного, Джалиля, Садовой, проспекта Жибек Жолу;

9.30-12.00 — улица Огонбаева;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Алтын-Бешик, Жаз, Коммунаров, Кара-Балтинская), «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-54, Чуй-61, Манаса, Садаева), «Арча-Бешик» (улицы Нарынская, Жаны-Турмуш, 16-я, 17-я);

9.30-15.00 — Ошский рынок;

9.30-13.00 — жилмассив «Ала-Арча» (улица Сары-Камыш);

13.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, 237.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Байтик (коттеджный городок «Давос»), Арчалы, Байгельды, Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая), Лебединовка (улицы Северная, Кузнечная, Советская, Калинина, Горького, Набережная, БЧК, проспект Победы, переулок Веселый), Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, переулок Маслопромский); Сокулукский РЭС 10.00-15.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Карасуйская, Опытная, Чуйская, Молодежная, Центральная, Западная, Проектируемая, Пионерская, Школьная, Садовая, Средняя, Восточная, Фрунзе);

8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Новосадовая, переулок Новосадовый Садовая), Сокулук (улицы Восточная, Келечек, Линейная, Свободы, Бакыта, Калинина, Советская), Шалта (улицы Калмырза), Чон-Жар (улицы Терминчикова); Московский РЭС 9.0018.00 — село Ак-Суу (улица Добровольского, 3);

9.00-17.00 — села Садовое (улица Степная), Беш-Терек (улицы Ценральная, Степная), Петровка; Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула);

12.00-17.00 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 1-3); Кантский РЭС 8.00-17.00 — села Ичке-Суу (улица Болоболаева), имени Гагарина (улицы Мичурина, Советская), Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского); Чуйский РЭС 9.00-13.00 — села Он-Бир-Джылга (улицы Суралаева, Кок-Каптал, Чуйская);

13.00-17.00 — села Чуй (улицы Береговая, Зеленая, Ломоносова);

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Советская); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева, Казакбаева, Суранчиева), Кара-Булак (улица Качкеева).