Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Ошском рынке

Спецкоманда Ленинского акимиата ежедневно борется со стихийной торговлей вокруг ТРК «Ош базары» и на территории района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня в ходе рейда очищены от точек незаконной торговли улицы Киевская, Бейшеналиевой, Кулиева и Токтогула.

«В отношении предпринимателей, занимающихся стихийной торговлей, составлено два протокола согласно статье 120 «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог» Кодекса о нарушениях, демонтировано более 20 объектов облегченного типа», — сказали в мэрии.