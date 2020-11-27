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Общество

Детям-сиротам в Панфиловском районе выделили участки для строительства домов

Детям-сиротам выделили земельные участки и планируют построить дома. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

По его информации, еще в марте 2020 года надзорный орган Панфиловского района провел проверку. Выяснилось, что детям-сиротам не выделены земельные участки. На имя главы районной госадминистрации и главы Кураминского айыл окмоту внесены представления об устранении нарушений закона.

Уточняется, что органы МСУ выделили четырем детям-сиротам земельные участки для строительства индивидуального жилого дома.

«На основании внесенного акта прокурорского реагирования прокуратура района в тесном взаимодействии с уполномоченными государственными органами в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в ближайшее время планирует возведение жилых домов на указанных земельных участках при финансовой поддержке спонсоров из дальнего зарубежья», — указывается на сайте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174742/
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