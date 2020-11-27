Убийство Улана Салянова. Родственники погибшего устроили скандал в суде

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд приговорил обвиняемого Асанэмира Абыкулова к 15 годам лишения свободы, а Эрмека Осмонкулова — к 18 годам тюрьмы.

После того как судья зачитал приговор, родственники погибшего устроили скандал. Они стали высказывать недовольство решением.

Сын погибшего требовал, чтобы Асанэмир Абыкулов посмотрел ему в глаза. Последний не реагировал, опустив голову.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.