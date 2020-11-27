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Общество

Убийство Улана Салянова. Суд вынесет приговор сегодня

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Суд дал обвиняемым выступить с последним словом.

Асанэмир Абыкулов заявил, что обвиняемые неумышленно совершили преступление. «Я готов на все и согласен. Прошу прощения у родственников, если они смогут меня простить», — сказал он.

Обвиняемый отметил, что заказчика преступления не было.

Подсудимый Эрмек Осмонкулов заявил, что ему нечего сказать.

Судья удалился в совещательную комнату.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174720/
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