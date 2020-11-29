Неделя-24. Зачем хотят переименовать страну и сколько стоит спасение сома

В Кыргызстане продолжает работать конституционное совещание, которое должно реформировать Основной закон страны. Причем сделать это до 10 января, на которое уже объявили дату референдума. К сожалению, пока конструктивного в его работе не так много. Зато популизма и порой глупости — хоть отбавляй.

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В частности, успели предложить переименовать страну, лишить русский язык статуса официального, убрать для Жогорку Кенеша этническую квоту. Но почти ничего не говорят о том, какая же у нас будет форма правления — президентская, парламентская или смешанная. Будет ли у нас парламент партийный или выборы пройдут по одномандатным округам. Такая ситуация дает многим повод к сомнениям — не отвлекают ли просто такими вбросами от проблем в стране и о том, что Конституцию пишут под одного конкретного человека.

Впереди еще не один день обсуждения, но будут ли они хоть сколько-то эффективными?

Фото из интернета. Нацбанк весь ноябрь продавал доллары для поддержки сома

Тем временем для спасения падающего курса сома сначала ноября Нацбанк провел девять интервенций, продав $67 миллионов 550 тысяч. Доллар «штормит» второй месяц. В начале прошлой недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, однако затем снова вырос до 84,9 сома. Евро преодолел отметку в 100 сомов.

В Кыргызстане число самоубийств среди несовершеннолетних выросло в полтора раза. Увеличение зарегистрировали в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. 70 процентов совершивших самоубийство — школьники. Основная причина — ссоры с родителями.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

О праве обсуждать Основной закон

Конституционное совещание приступило к работе 20 ноября. Спустя три дня после того, как на сайте Жогорку Кенеша появился проект новой редакции Основного закона. Конституционное совещание возглавил профессор, политолог Бекбосун Борубашов. Общественность раскритиковала членов, упрекнув их в том, что они заранее заняли соглашательскую позицию и не собираются прислушиваться к мнению оппонентов. Глава КС Бекбосун Борубашов ответил на вопросы 24.kg.

Бизнес вместо безопасности?

Фото 24.kg. Передвижной аппаратно-программный комплекс «Автопатруль Радар-П»

Каждый третий штраф, выписанный водителям Кыргызстана в рамках «Безопасного города», — ошибочный. Об этом 24.kg заявил юрист Кубан Садыров. Проблема, по его словам, еще и в том, что незаслуженно полученные «письма счастья» практически нереально оспорить. Работающий с февраля 2019 года проект все чаще вызывает вопросы не только у юристов, но и у экспертов дорожной безопасности. Подробнее — «Безопасный город». Что в нем главное — безопасность или деньги».

Золотые цифры

Социальные сети полны откровенно выдуманных, односторонних и местами фантастических цифр. Неподготовленные люди читают и верят. Так что давайте разберемся на самом известном примере, который чаще всего мелькает в постах неравнодушных людей. Это наше месторождение Кумтор, которое разрабатывает компания «Центерра Голд Инк». Подробнее — «Золотая математика. Сколько заработали Кыргызстан и «Центерра» на Кумторе».

Катастрофический рост цен на продукты

Фото из интернета. Сильнее всего подорожало мясо

В Кыргызстане стремительно растут цены на продукты питания. Особенно подорожали мясо, куриные яйца и подсолнечное масло. И их стоимость продолжает увеличиваться. По данным Минэкономики, с 5 по 19 ноября среднерозничные цены на говядину повторно поднялись на 20-50 сомов. Нацстатком же дает цифры еще более шокирующие: в некоторых районах мясо подорожало на 70 сомов. Журналист 24.kg сделал обзор на социально значимые товары и узнал причину скачка цен.

Каким бизнесом владеют депутаты и сколько платят в бюджет

По Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша» парламентарий в Кыргызстане не может заниматься предпринимательством и руководить или входить в состав наблюдательного совета коммерческой организации. Сегодня в Жогорку Кенеше 112 депутатов. Анализ показал, что соблюдают указанные нормы не все. Журналист 24.kg изучил данные Министерства юстиции и портала «Открытый бюджет» и выяснил, каким бизнесом владеют депутаты и сколько выплатили налогов с 2019 года. Таких оказалось не мало — первый список и второй список.

Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса

Судьба уникального объекта, еще недавно бывшего памятником истории и архитектуры, сегодня повисла в воздухе. Поначалу громко заявившая о реконструкции ипподрома мэрия Бишкека сегодня отмалчивается. Лишенный особого статуса комплекс продолжает простаивать и разрушаться. Желающих браться за реконструкцию нет.

Как тест на ВИЧ может изменить жизнь человека

ВИЧ в настоящее время — не смертельный приговор. Почему люди не хотят делать тесты и можно ли заразиться вирусом в парикмахерской, 24.kg рассказал Эркин Тостоков, врач лечебного отдела Республиканского центра «СПИД» при Минздраве.

Очередная реформа Минздрава

До 40 пациентов в день приходится на некоторых медсестер в государственных организациях здравоохранения. Больше всего нехватка среднего медперсонала ощущается в бишкекских центрах семейной медицины. Усилить роль медсестры и реформировать образование сестринского дела намерен Минздрав. Подробнее в материале «Помощник пациента. В Кыргызстане появится универсальная медсестра».

Зачем кубинец Хуан Сантакруз учит кыргызский

Фото из личного архива. Хуан Сантакруз

Хуан Сантакруз приехал в Кыргызстан шесть лет назад с далекого острова Куба. Хуан танцор и певец. А еще он музыкальный продюсер. Парень вырос буквально на сцене и не представляет жизнь без зажигательного ритма. «Кыргызстан — страна, в которую можно влюбиться», — заявил Хуан в интервью 24.kg.

Дистанционное обучение. Дети теряют навык общения

Вот уже больше полугода из-за ситуации с коронавирусом кыргызстанские школьники не посещают учебные заведения, а пытаются получать знания дистанционно — в домашних условиях. Согласно результатам исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике», качество образования снизилось. Журналист 24.kg поговорил с психологом Ксенией Ермоловой о том, как так называемое заточение в четырех стенах может в будущем сказаться на коммуникативных качествах детей.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Евгения Липкина. Озеро Сары-Челек

На улице неприятная погода, и совсем нас затягивает в зиму. В такие дни все чаще вспоминаешь летние дни. И сегодня мы немного погреемся воспоминаниями с помощью наших авторов. Озера — популярные места для отдыха и походов, поэтому сегодня они главные герои нашей рубрики — «Мгновения жизни. Прекрасный Сары-Челек и алые маки Иссык-Куля».

Реформа ФОМС. Что предлагают?

Правительство заявило о начале реформы государственных органов и создало специальную межведомственную комиссию. Пока неизвестно, какие именно планируются изменения, но вполне возможно, что они затронут Фонд обязательного медицинского страхования. О необходимости его реформирования, в частности, говорили новый министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова. Редакция 24.kg разбиралась, что предлагают чиновники и эксперты.