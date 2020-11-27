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Общество

Кыргызстан и Индия достигли взаимного признания дипломов о высшем образовании

Кыргызстан и Индия достигли взаимного признания дипломов о высшем образовании. Об этом сообщили в посольстве КР в Индии.

По его данным, по инициативе кыргызской стороны в Нью-Дели встретились посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев и директор Индийского совета по культурным связям Динеш Патнайк.

В ходе встречи стороны договорились по следующим вопросам:

  • увеличение квоты кыргызским студентам для обучения по линии программ ICCR, а также возможности выбора специализации согласно запросу кыргызской стороны;
  • взаимное признание дипломов о высшем образовании двух стран;
  • возможность проведения совместной кыргызско-индийской художественной выставки;
  • взаимное приглашение преподавателей и профессоров из Индии и Кыргызстана для проведения лекций на базе факультетов международных отношений вузов двух стран;
  • перспективы культурного обмена в постковидный период;
  • обмен опыта в сфере общеобразовательных школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174704/
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