Кыргызстан и Индия достигли взаимного признания дипломов о высшем образовании. Об этом сообщили в посольстве КР в Индии.

По его данным, по инициативе кыргызской стороны в Нью-Дели встретились посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев и директор Индийского совета по культурным связям Динеш Патнайк.

В ходе встречи стороны договорились по следующим вопросам: