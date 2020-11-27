Кыргызстан и Индия достигли взаимного признания дипломов о высшем образовании. Об этом сообщили в посольстве КР в Индии.
По его данным, по инициативе кыргызской стороны в Нью-Дели встретились посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев и директор Индийского совета по культурным связям Динеш Патнайк.
В ходе встречи стороны договорились по следующим вопросам:
- увеличение квоты кыргызским студентам для обучения по линии программ ICCR, а также возможности выбора специализации согласно запросу кыргызской стороны;
- взаимное признание дипломов о высшем образовании двух стран;
- возможность проведения совместной кыргызско-индийской художественной выставки;
- взаимное приглашение преподавателей и профессоров из Индии и Кыргызстана для проведения лекций на базе факультетов международных отношений вузов двух стран;
- перспективы культурного обмена в постковидный период;
- обмен опыта в сфере общеобразовательных школ.