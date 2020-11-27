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Общество

15 детей и 25 взрослых. Итоги рейда «Бродяга» в Кеминском районе

Из-за резкого похолодания сотрудники милиции Чуйской области продолжают поиски людей без определенного места жительства. Бездомных доставляют в приюты, где те могут получить горячую еду и медицинскую помощь. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«Сотрудниками ОВД Кеминского района проверены рынки и заброшенные здания. В органы внутренних дел были доставлены 25 взрослых и 15 несовершеннолетних. С ними провели профилактическую беседу, после чего отправили в приюты и соцучреждения», — сообщили в милиции.

В ГУВД Чуйской области отмечают, что рейды по поиску бездомных будут проводиться ими всю зиму.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174702/
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