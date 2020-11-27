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Общество

В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших

В Бишкеке оперативники Октябрьского РУВД задержали 32-летнего мошенника, обещавшего жителю столицы пригнать из-за границы под заказ машину Toyota Land Cruiser. Следствие считает, что пострадавших может быть больше.

«1 ноября в УВД Октябрьского района Бишкека обратился с заявлением гражданин Д.А. По его словам, мужчина по имени М. 28 августа взял у него $15 тысяч, обещая привезти из-за границы машину Toyota Land Cruiser. Однако, получив деньги, он скрылся», — сообщили в милиции.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 32-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека. 32-летний задержанный

Тех, кто мог пострадать от действий злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0708064926, 0551102501 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174683/
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