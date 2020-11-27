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Общество

Часть Бишкека временно осталась без света. Названы причины и выписаны штрафы

Межведомственная комиссия, изучавшая причины отключения электроэнергии в Бишкеке 29 октября, завершила работу. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

Комиссией было проведено всестороннее и объективное расследование произошедшего, были рассмотрены все материалы расследования, объяснительные, выписки из оперативных журналов, осциллограммы регистрирующих приборов, предоставленные энергетическими компаниями.

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Напомним, что 29 октября 2020 года в энергосистеме Кыргызстана произошло технологическое нарушение, затронувшее оборудование производящих, передающих и распределяющих электрическую и тепловую энергию организаций, входящих в кыргызскую энергосистему.

«Установлено, что в ходе технологического нарушения не было фактов повреждения основного и вспомогательного оборудования энергокомпаний, фактов нанесения умышленного ущерба сторонним организациям и физическим лицам. Вместе с тем установлено, что причиной выброса пара с котлов ТЭЦ Бишкека явилось срабатывание механических защит на котельном оборудовании для предотвращения повреждения котельного оборудования от избыточного давления вырабатываемого пара и защиты обслуживающего персонала от травмирования», — говорится в сообщении.

По итогам работы комиссии за допущенные нарушения требований правил по технической безопасности персонал ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» и ОАО «Северэлектро» оштрафован и назначены внеочередные проверки знаний по электробезопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174682/
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