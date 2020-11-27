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Общество

Уникальную операцию по имплантации сердечного клапана провели в городе Ош

Уникальную операцию по имплантации сердечного клапана провели в Оше. Об этом на своей странице в Facebook рассказал инвазивный кардиолог Талант Эралиев.

По его словам, он еще в ординатуре в Новосибирске мечтал сделать имплантацию клапана на сердце.

«Нашему пациенту 86 лет, у него были дегенеративные возрастные изменения в виде кальсификации аортального клапана, и ему была проведена имплантация через сосуд, без остановки сердца через обнажение бедренной артерии», — рассказал врач.

Он объяснил, что технология ТАВИ (транскатетерная имплантация аортального клапана) подразумевает под собой имплантацию биопротеза аортального клапана с помощью специализированного катетера (система доставки) через бедренную артерию на работающем сердце без применения медицинских техник искусственного кровообращения и больших травматизирующих хирургических доступов.

«Пациент был в сознании, было местное обезболивание. Риск открытой хирургии здесь превышал, и поэтому было отдано предпочтение транскатетерным технологиям. Уникальность этой операции в том, что будет минимизирован период пребывания данного пациента в стационаре. Уже в ближайшие дни он выписывается домой и возвращается к обычной полноценной жизни», — отметил Талант Эралиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174680/
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