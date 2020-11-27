В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 402 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 402 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 122 человека, Оше — 17, Чуйской области — 75, Ошской — 44, Таласской — 11, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 49.

За весь период выздоровели 62 тысячи 946 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.