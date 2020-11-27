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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Журналиста вызвали на допрос из-за съемки депутатов местного кенеша

Корреспондента Kloop вызвали в милицию из-за съемки на заседании айыльного кенеша. Об этом сообщается на сайте издания.

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По его данным, повестку Аскарбеку Мырзабекову 25 ноября вручил участковый милиционер, однако в документе не указано, по какому делу и в качестве кого работника СМИ вызывают на допрос.

Позже следователь сообщил, что 21 депутат Каныш-Кыйинского айыльного кенеша написали в отношении Аскарбека Мырзабекова, активиста Бакыта Турганбаева и оператора Калыйбека Нурдинова заявления в ГКНБ, районную прокуратуру и милицию.

«Причиной послужила съемка, которую вел Аскарбек Мырзабеков, — в конце августа он снял на видео собрание депутатов айыльного кенеша с участием местных активистов и представителей золотодобывающих компаний. На собрании обсуждали требования местных жителей, которые хотели, чтобы депутаты отозвали решение на право использовать цианид при добыче золота. Когда журналист прибыл на допрос, следователь Марат Жабайкулов ознакомил его с заявлением, но не сообщил, по какой статье начато досудебное расследование. На допрос, кроме Мырзабекова, пригласили оператора и двух депутатов айыльного кенеша. Однако они рассказали, что не знают, по какому делу их вызвали. Заявили также, что не писали заявления в отношении репортера», — пишет издание.

По словам Аскарбека Мырзабекова, во время допроса следователь потребовал у него показать видео, которое снято на собрании. Начал читать личные переписки в WhatsApp и заставил удалить видео, загруженное на канал в YouTube.

«Сказал принеси телефон и покажи видео. Зашел в Whatsapp-группу «Чаткал койгойу (Проблемы Чаткала)» для проверки. Сказал, что я нахожусь в тесной связи с Бакытом Тургуналиевым. Он просмотрел видео и сфотографировал их на телефон. Сказал, на основании этого приобщу к делу, если в группе «Чаткал койгойу» будет упомянуто мое имя, то первым задержат тебя. Сказал, что в Китае дают шанс 999 раз, а на тысячный отправляют на расстрел. Сказал, что дело лучше вот так закрыть, а не поступать со мной, как в Китае»», — рассказал журналист.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что депутаты айыльного кенеша обратились с заявлением в правоохранительные органы 26 сентября.

В заявлении говорится, что житель села Каныш-Кыя Бакыт Тургуналиев создал группы «Чаткал койгойлору» и «Свои», где, прикрываясь именем народа, всячески оскорблял депутатов.

Депутаты написали в заявлении, что журналист и оператор сняли заседание на видео, а неверная информация с заседания с тех пор распространилась по группам и нанесла вред их репутации. По мнению нардепов, неподтвержденная информация в этих видео в одностороннем порядке очерняет их и провоцирует народ, чтобы они требовали закрытия золотодобывающих фирм. По утверждению пресс-службы милиции, корреспондента Kloop вызвали в качестве свидетеля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174639/
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