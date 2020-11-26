ГКНБ ответил на заявление активистов об угрозах от сторонников Садыра Жапарова

ГКНБ ответил на призыв Комитета гражданского контроля об объединении усилий граждан и правоохранительных органов в борьбе с агрессией, угрозами, включая угрозы терроризма.

Уточняется, что спецслужбы совместно с другими правоохранительными органами проводят координируемую работу, благодаря чему удается своевременно нейтрализовать угрозы национальной и общественной безопасности.

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«ГКНБ призывает всех воздержаться от распространения каких-либо провокационных призывов и сообщать о возможных фактах угроз с конкретными фактами в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Также госкомитет призывает граждан и активистов к продуктивному сотрудничеству и взаимодействию с компетентными органами в интересах спокойствия в стране. Виновные за распространение провокационных материалов понесут уголовную ответственность строго в соответствии с действующим законодательством КР», — сообщили в госкомитете.

Отметим, Комитет гражданского контроля призывал к объединению усилий граждан и правоохранительных органов в борьбе с агрессией и угрозами, к которым прибегают сторонники Садыра Жапарова. В комитете отмечают, что дело дошло до угроз убийством и терроризмом в отношении общественных и политических деятелей, которые высказывают альтернативное мнение.