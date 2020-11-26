19:19
USD 84.80
EUR 100.99
RUB 1.12
Общество

ГКНБ ответил на заявление активистов об угрозах от сторонников Садыра Жапарова

ГКНБ ответил на призыв Комитета гражданского контроля об объединении усилий граждан и правоохранительных органов в борьбе с агрессией, угрозами, включая угрозы терроризма.

Уточняется, что спецслужбы совместно с другими правоохранительными органами проводят координируемую работу, благодаря чему удается своевременно нейтрализовать угрозы национальной и общественной безопасности.

Читайте по теме
Агрессия сторонников Садыра Жапарова вызывает обеспокоенность активистов

«ГКНБ призывает всех воздержаться от распространения каких-либо провокационных призывов и сообщать о возможных фактах угроз с конкретными фактами в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Также госкомитет призывает граждан и активистов к продуктивному сотрудничеству и взаимодействию с компетентными органами в интересах спокойствия в стране. Виновные за распространение провокационных материалов понесут уголовную ответственность строго в соответствии с действующим законодательством КР», — сообщили в госкомитете.

Отметим, Комитет гражданского контроля призывал к объединению усилий граждан и правоохранительных органов в борьбе с агрессией и угрозами, к которым прибегают сторонники Садыра Жапарова. В комитете отмечают, что дело дошло до угроз убийством и терроризмом в отношении общественных и политических деятелей, которые высказывают альтернативное мнение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174626/
просмотров: 1121
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке бандиты пытались силой отнять у частного предпринимателя его бизнес
Более 900 тысяч сомов ущерба нанесли государству при ремонте больницы в Таласе
Задержан полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев
ГКНБ. Криминальный авторитет по прозвищу Чач до конца следствия останется в СИЗО
Главу Соцфонда Медера Ирсалиева на два месяца водворили в СИЗО ГКНБ
Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач
ГКНБ задержал шестерых милиционеров, запытавших человека до смерти
Популярные новости
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
События в&nbsp;Кой-Таше. Обвиняемого Алмазбека Атамбаева сегодня на&nbsp;суде не&nbsp;будет События в Кой-Таше. Обвиняемого Алмазбека Атамбаева сегодня на суде не будет
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
26 ноября, четверг
19:01
Цифра дня. 479 медиков в Кыргызстане получили компенсации Цифра дня. 479 медиков в Кыргызстане получили компенсац...
18:46
Социально-политическая неопределенность негативно повлияла на экономику КР
18:34
ГКНБ ответил на заявление активистов об угрозах от сторонников Садыра Жапарова
18:30
27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
В Кыргызстан прибыли немецкие врачи — помогут в борьбе с COVID-19