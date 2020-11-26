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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан прибыли немецкие врачи — помогут в борьбе с COVID-19

В Кыргызстан прибыла группа врачей-экспертов из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По ее данным, цель визита — обмен опытом и оказание поддержки по диагностике в лабораториях страны в рамках борьбы с COVID-19. Миссия врачей из ФРГ будет находиться в стране до 30 ноября.

«В состав группы входят представители Медицинского университета клиники Шарите Берлин, Московского института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний имени Марциновского и Германского общества по международному сотрудничеству», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что сегодня состоялась встреча германской делегации с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым, в ходе которой были переданы 150 тысяч ПЦР-тестов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174623/
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