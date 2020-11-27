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Общество

В селе Первое Мая Бакай-Атинского района построят новую школу

В селе Первое Мая Бакай-Атинского района Таласской области построят новую школу на 275 мест. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Таласское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. На возведение школы оно планирует потратить 101 миллион 115 тысяч 912 сомов.

Отмечается, что здание будет состоять из четырех блоков. Кроме того, подрядчик должен построить туалет на 10 мест, котельную с навесом для угля, емкость для воды, наружные сети и другие работы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174613/
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