В Бишкеке 30 ноября облачно. Температура воздуха ожидается −4 градуса. День уменьшился до 9 часов 16 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Юнусалиева, Медерова, Кольцевой;

9.30-16.00 — отрезки улиц Московской, Шопокова, Буденного, Джалиля, Садовой, проспекта Жибек Жолу;

9.30-12.00 — улица Огонбаева;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Бешик» (улицы Алтын-Бешик, Жаз, Коммунаров, Карабалтинская), «Ак-Босого» (улицы Чуй-48 — Чуй-54, Чуй-61, Манаса, Садаева), «Арча-Бешик» (улицы Нарынская, Жаны-Турмуш, 16-я, 17-я);

9.30-15.00 — Ошский рынок;

9.30-13.00 — жилмассив «Ала-Арча» (улица Сары-Камыш);

13.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, 237.

У кого намечается той

Анвар Артыков Родился 30 ноября 1951 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК. Азамат Исраилов Родился 30 ноября 1973 года. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Руслан Акун Родился 30 ноября 1984 года. Режиссер, сценарист, продюсер.

Памятные даты

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении данного праздника озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить об ответственности за «братьев наших меньших».

Девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

В этот день проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов и клиник для животных, выставки кошек и собак.

Международный день защиты информации

Цель дня — напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Праздник появился в 1988 году. Именно тогда зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя — Морриса.

Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983-м.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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