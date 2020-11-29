В Бишкеке 29 ноября после обеда снег не ожидается. Температура воздуха ожидается -3 градуса. День уменьшился до 9 часов 18 минут.

Родился 29 ноября 1971 года. Художественный руководитель и главный дирижер Кыргызского государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.

Родился 29 ноября 1977 года. Заместитель министра культуры, информации и туризма КР.

Родился 29 ноября 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации.

Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года.

Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.

Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.

Фото из интернета. Насирдин Исанов

Родился 7 ноября 1943 года в селе Кок-Бель Ошской области. Государственный деятель Киргизии, первый премьер-министр независимой Киргизии, академик Инженерной академии СССР.

Пройдя путь от рабочего треста «Мосжилстрой» (1960-1961 годы) до председателя Иссык-Кульского облисполкома (1988-1990 годы), в декабре 1990 года становится вице-президентом Кыргызстана, позже назначается премьер-министром страны.

Насирдин Исанов погиб в автокатастрофе 29 ноября 1991 года.

В честь него названа одна из центральных улиц Бишкека. В 2003 году установлен памятник на бульваре Эркиндик.

Умер государственный деятель Умот Асымбеков

Фото из интернета. Умот Асымбеков

Умот Асымбеков родился 10 мая 1928 года в селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1964-1970 годы — первый секретарь Тонского районного комитета Коммунистической партии Кыргызской ССР, в 1970-1978 — заместитель министра сельского хозяйства Киргизской ССР, с 1978 по 1992 год — директор Всесоюзного центрального экспериментально-проектного научно-исследовательского института при Министерстве сельского хозяйства КиргССР.

Депутат двух созывов Верховного совета Киргизской ССР.

Умот Асымбеков внес неоценимый вклад в развитие отечественного сельского хозяйства.

Умер 29 ноября 2016 года.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

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