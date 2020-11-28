В Бишкеке 28 ноября облачно и снег. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон Молдокулова, Босого);

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Мин-Куш, Он-Арча, Садырбаева).

У кого намечается той

Яна Панова

Родилась 28 ноября 1980 года в городе Караколе Иссык-Кульской области. Мастер спорта по дзюдо, вольной борьбе, заслуженный тренер КР.

Памятные даты

Всемирный день сострадания

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель — Притиш Нанди. Главная идея дня — пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей его творящих (принцип отсутствия ненависти).

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников и на мастер-класс по живописи;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок;

Мастерская «705» покажет спектакль «Уя»;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится акустический концерт.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

