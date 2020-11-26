Казахстан передал Кыргызстану ИВЛ-аппараты и медицинские маски

Казахстан передал Кыргызстану ИВЛ-аппараты и хирургические маски. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава КР.

По ее данным, гуманитарный груз соседнее государство направило в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер-министра КР Эльвира Сурабалдиева поблагодарила Казахстан за оказанную помощь.

«В такое нелегкое время только объединившись, общими усилиями мы сможем победить этот вирус. Мы все видим, что ситуация с коронавирусной инфекцией у нас идет волнообразно, особенно в регионах. Поэтому такие портативные аппараты искусственной вентиляции легких будут очень полезны в самых отдаленных ФАП республики», — сказала она.

Кыргызстану передали 400 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких и 2 миллиона медицинских масок общей стоимостью около 77,7 миллиона сомов. Минздрав распределит помощь по потребности в организации здравоохранения страны.