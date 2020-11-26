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Общество

Новогоднюю елку в Бишкеке зажгут 10 декабря

Новогоднюю елку в Бишкеке зажгут 10 декабря. Об этом в видеообращении сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

По его словам, в новогоднюю ночь на центральной площади Ала-Тоо не будет традиционного концерта и салюта.

Балбак Тулобаев отметил, что их решили отменить, потому что на это необходимо около 4 миллионов сомов. Кроме того, и эпидемиологическая ситуация не позволяет.

Напомним, ранее в муниципалитете отмечали, что на сэкономленные на украшении столицы к Новому году средства мэрия планирует купить подарки для малоимущих граждан и ветеранов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174590/
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