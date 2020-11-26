Цифра дня. 479 медиков в Кыргызстане получили компенсации

В Кыргызстане коронавирусом заразились 3 тысячи 858 медицинских работников.

В ходе брифинга вице-премьер-министр по социальным вопросам Эльвира Сурабалдиева заявила, что сейчас работает специальная комиссия, на рассмотрение которой поступило около 2 тысяч 550 заявлений.

479 медработникам начислено по 200 тысяч сомов.

Уточняется, что еще по 130 медикам документы готовят к выплате. «При этом семьям 29 медработников выплачено по 1 миллиону сомов, также в процессе еще четыре выплаты», — сообщила вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.

Она пояснила, что компенсации не выплачивают быстро, поскольку каждый документ тщательно изучается. В поступивших материалах много неточностей. В частности, не установлен источник заражения, медсестра была в отпуске во время инкубационного периода. У некоторых нет справки о временной нетрудоспособности, копии амбулаторной карты или не хватает документов.

Есть случаи, когда документы заполнены неправильно или есть материалы с отрицательными выводами по служебному расследованию.