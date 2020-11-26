27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — вдоль БЧК от улицы Орозбекова до улицы Элебесова;

9.00-16.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4, отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, переулок Предгорный;

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Садырбаева), «Ак-Босого» (улицы Чуй-34, Чуй-32, Чуй-29, Профессора Зимы), микрорайон «Джал», 78, 80, 82-84, 86, 87.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 0.00-5.00 — села Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиевой, Куюковой, Кийизбаевой, Куланова, Кольбаева, Алапаева, Тулеева, Нурманбетова, Арпачиева, Сыргак, Полевая, Матыева, Уметалиева);

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, Участок, 60 лет СССР), Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Широкая, Дорожная, Береговая, Серегина), Аламедин (улицы Панфилова, Алма-Атинская, Логвиненко, Горького, Чугуева), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Масадык, Таранчиева, Матросова, Ткачева); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Северная, Советская, Сагынбаева, переулки Сагынбаева, Полевой стан), Нижнечуйское (улица Гагарина), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Северная);

13.00-17.00 — села Шалта (улица Шопокова);

9.00-13.00 — села Романовка (улицы Гагарина, Заводская);

8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Почтовая, Советская, Фрунзе, Лавровых, Садовая, Северная, Проектируемая, 19-102б, 121, 134, 185а, 302-304), Фрунзе (улицы Западная, Заречная, Новая), Асылбаш (улицы Доолот, Жайчи, Мира, Жаны-Турмуш); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 25), Садовое (улица Кузнечная), Спартак (улица Ленина); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), город Кара-Балта (улица Кара-Балтинская, «Квартал ковровщиков», 4, 5); Кантский РЭС 8.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Киевская, Красноармейская, Победы, Орозова, Октябрьская, Полевая, Морозова, Тулебердиева, Душанбинская, Чкалова, Попова, Куйбышева, Калинина, Садовая, Панфилова, Шапошникова, Фучика, Абдраимова, Линейная), села Новопокровка (улицы Ленина, Алма-Атинская, Советская, Фрунзе, Линейная, Маяковского, Московская, Горького, Эшпая, Шевченко, Октябрьская, Чкалова); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева, Казакбаева, Суранчиева), Кичи-Кемин, улицы Осмонова, Досова).