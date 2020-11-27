В Бишкеке 27 ноября облачно. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 21 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — вдоль БЧК от улицы Орозбекова до улицы Элебесова;

9.00-16.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4, отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, переулок Предгорный);

9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Садырбаева), «Ак-Босого» (улицы Чуй-34, Чуй-32, Чуй-29, Профессора Зимы), микрорайон «Джал», 78, 80, 82-84, 86, 87.

24-27 ноября — жилой городок «Красный строитель», в районе, ограниченном улицей Сары-Челекской, объездной дорогой, улицами Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, на улице Элебесова, а также в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом. Подробнее

У кого намечается той

Кокумбек Таштаналиев

Родился 27 ноября 1953 года в селе Ак-Чий. Директор Государственного агентства водных ресурсов.

Кубанычбек Нурматов

Родился 27 ноября 1966 года в селе Мангыт Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Кенжебек Бокоев

Родился 27 ноября 1967 года в селе Аманбаево Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт».

Акын Мамбеталиев

Родился 27 ноября 1985 года в городе Фрунзе. Председатель Государственной регистрационной службы.

Памятные даты

Черная пятница

Черная пятница — день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков.

Читайте по теме «Черная пятница». Как сделать выгодную покупку и не пожалеть об этом

Термин «черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. Существуют две общепринятые версии о происхождении названия. Одна предполагает, что день называли так из-за огромных пробок на дорогах. По другой версии, название произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.

Именно в этот день сотни миллионов людей во всем мире сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли.

День отказа от покупок

Ежегодно в конце ноября люди во многих странах мира на сутки отказываются от любых покупок, напоминая себе о том, что чрезмерное потребление — опасная общественная тенденция.

С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн.

В этот день магазины получают от 20 до 50 процентов своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди.

Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления.

Условия участия в акции просты: в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927 года в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Ректор Кыргызской государственной медицинской академии с 1962 по 1971 год.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, 4 учебника. Под ее руководством защищены 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001 года.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников, а также открытие своего филиала;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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