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Общество

В здании мэрии 16 дней будет гореть оранжевый свет

В здании столичной мэрии будет гореть оранжевый свет. Муниципалитет присоединился к ежегодной 16-дневной кампании против гендерного насилия. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По ее данным, кампания проводится по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН) по всему миру, она призывает к предотвращению и искоренению насилия в отношении девочек и женщин.

«Столичная мэрия не осталась в стороне, в знак солидарности мы присоединяемся к действиям по обеспечению безопасности всех горожан. Ведь мы должны жить в безопасном городе, где нет насилия», — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии добавили, что оранжевый цвет символизирует надежду на лучшее будущее, где женщины не подвергаются насилию.

Кампания по прекращению всех форм насилия в отношении женщин продлится до 10 декабря — Международного дня прав человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174538/
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