В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 16 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали четыре случая, Чуйской области — три, Ошской — один, Иссык-Кульской — семь (из них один в красной зоне), Нарынской — один.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров пять медработников, из домашней самоизоляции — три.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 858, из которых выздоровели 3 тысячи 568.