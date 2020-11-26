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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 16 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали четыре случая, Чуйской области — три, Ошской — один, Иссык-Кульской — семь (из них один в красной зоне), Нарынской — один.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров пять медработников, из домашней самоизоляции — три.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 858, из которых выздоровели 3 тысячи 568.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174513/
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