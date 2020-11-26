В Кыргызстане за сутки выявили 427 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 179 случаев, Оше — 17, Чуйской области — 94, Ошской — 36, Таласской — 13, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 23, Баткенской — 28.

С марта в республике зарегистрировали 71 тысячу 171 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.