Мэрия Бишкека разработала концепцию, чтобы приобщить горожан к занятиям спортом

Мэрия столицы разработала Концепцию развития массового спорта и физической культуры Бишкека на 2021-2025 годы и внесла в горкенеш на утверждение. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект постановления разработан в целях приобщения жителей города к занятиям физической культурой и спортом.

«Концепция призвана служить ориентиром для органов местного самоуправления, общественных объединений при решении вопросов развития физической культуры и спорта в столице, объединить их усилия для повышения эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций, способствовать оптимизации использования имеющихся ресурсов», — говорится в документе.

В муниципалитете считают, что перед органами управления физической культуры и спорта сегодня стоят две основные задачи: сохранить положительный опыт, наработанный в отрасли, и заложить фундамент качественного перехода физкультурно-спортивной работы с населением на новую концептуальную основу, учитывающую динамику развития общества и новые возможности.

«В Бишкеке достаточно развито спортивное движение. В городе функционируют 12 муниципальных спортивных школ, большое количество различных спортивных секций, клубов, сообществ. Но в то же время отмечаются недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями и эффективность использования имеющихся спортивных сооружений, низкое качество и содержание, не отвечающее современным требованиям и нормам, неравномерность размещения спортивных объектов на территории столицы», — подчеркивается в документе.