Правительство США предоставило кислородные концентраторы больницам Кыргызстана

В рамках содействия Кыргызстану в борьбе с COVID-19 Агентство США по международному развитию (USAID) передало шесть высокопроизводительных кислородных концентраторов пяти больницам в Бишкеке, Чуйской области и Оше. Они будут снабжать отделения интенсивной терапии медучреждений очищенным кислородом, который имеет жизненно важное значение для пациентов с тяжелым течением коронавируса. Церемония передачи оборудования прошла в режиме онлайн с участием посла США в КР Дональда Лу.



Уточняется, что концентраторы уже установлены в Республиканской клинической инфекционной больнице, Национальном госпитале (включая госпиталь для ветеранов), Чуйской областной объединенной больнице и Ошской городской клинической больнице. Эти медицинские учреждения были выбраны совместно с Министерством здравоохранения с расчетом на обеспечение кислородом максимального числа больных.



Высокопроизводительные концентраторы просты в эксплуатации и могут выдавать до восьми литров кислорода в минуту под высоким давлением. Они помогают в работе аппаратов ИВЛ, анестезии и другого респираторного оборудования, требующего высокого давления.

Концентраторы оборудованы резервным питанием, что позволит им продолжать работать в течение 30 минут в случае отключения электроэнергии. Общая стоимость шести таких устройств превышает $100 тысяч.

В дополнение к концентраторам высокой производительности USAID в партнерстве с ВОЗ поставляет 100 портативных концентраторов для организаций здравоохранения по всему Кыргызстану. Они предназначены для назальной кислородной терапии в качестве поддержки дыхания отдельных пациентов с симптомами средней тяжести.



С начала пандемии COVID-19 в КР в марте этого года USAID предоставило более $4 миллионов через партнерские организации, такие как Abt Associates, ВОЗ и Международная федерация Красного Креста/Красного Полумесяца. Эти деньги были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, модернизацию лабораторий для ускорения анализов, усовершенствование информационных систем для более точного отслеживания эпидемиологический ситуации, а также на обучение более 4 тысяч медицинских специалистов по клиническому лечению COVID-19. Кроме этого, USAID также поддерживает информационные кампании о профилактических мерах с тем, чтобы помочь развеять мифы и недостоверную информацию о болезни.

USAID в ближайшие месяцы планирует закупить дополнительное медицинское оборудование и материалы для обеспечения медицинских работников всем необходимым в больницах и центрах семейной медицины.

С начала пандемии правительство США через USAID и Центр по контролю за заболеваниями (CDC) выделило более $5 миллионов в поддержку борьбы с COVID-19 в Кыргызской Республике.