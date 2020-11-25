ФОМС напоминает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарах бесплатно

Больные с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией госпитализируются в стационар бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, условие распространяется на всех пациентов, независимо от наличия гражданства, льгот и статуса застрахованности.

Расходы, связанные с госпитализацией и лечением пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, несут организации здравоохранения.

«Медикаменты для лечения каждая организация здравоохранения закупает самостоятельно, в зависимости от потребностей и согласно разработанному и утвержденному Министерством здравоохранения клиническому протоколу», — отметила председатель Фонда ОМС Эльнура Боронбаева.

ФОМС оплачивает стационарам за каждый пролеченный случай в зависимости от степени тяжести больного.