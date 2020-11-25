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Общество

В Бишкеке могут разрешить работать и компьютерным клубам

В столичной мэрии рассказали об условиях, на которых смогут возобновить работу кинотеатры, фудкорты и компьютерные клубы.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, возобновление работы кинотеатров и фудкортов планируется с 1 декабря с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по недопущению распространения COVID-19.

Предварительно кинотеатрам будет разрешено работать с 50-процентной наполняемостью зала, соблюдением всех санитарных правил и обязательной дистанцией между сидениями.

Рассматривается вопрос и открытия театров, разрабатывается отдельный алгоритм работы банкетных залов и ресторанов в соответствии с постановлением правительства КР № 244 о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19.

На повестке и возобновление работы компьютерных клубов, им будет разрешено начать работу с соблюдением 50-процентной наполняемости помещения и санитарных правил.

Компьютерные заведения, которые будут пускать школьников во время уроков, будут закрыты сразу же.

Супермаркеты и торговые комплексы будут работать в своем обычном режиме, без ограничений во времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174454/
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