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Общество

Муфтий Кыргызстана поручил провести недельную акцию против аварий на дорогах

Муфтий дал поручение провести недельную акцию по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По его информации, сегодня состоялось совещание, на котором Максат Токтомушев отметил, что в последнее время увеличивается количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и необходимо провести разъяснительные работы с водителями.

«Все религиозные деятели должны организовать мероприятия, где необходимо провести разъяснительные работы с автолюбителями. В особенности необходимо поговорить с водителями такси», — сказал глава ДУМК.

Помимо этого, муфтий Кыргызстана призвал всех кыргызстанцев соблюдать правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174437/
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