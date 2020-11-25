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Общество

Жители села Кара-Жыгач жалуются на отсутствие воды

В селе Кара-Жыгач Аламединского района вторые сутки нет воды. Об этом 24.kg сообщила местная жительница Толобубу Асанбекова.

По ее словам, отключение воды в селе — привычное дело.

«В холодное время у нас постоянно отключают воду. Нам приходится ее с работы привозить домой или покупать, чтобы поесть приготовить и постирать. У меня четверо маленьких детей. Мы живем в многоэтажном доме, элементарно не можем сходить в туалет из-за отсутствия воды. Обращались в местную администрацию, нам сказали, что это из-за маловодья», — рассказала Толобубу Асанбекова.

«Уже пять лет, как мы переехали в это село. Летом проблема — из крана течет грязная вода. Мы не можем пить ее и готовить на ней еду. Так же покупаем. Берем ее только, чтобы постирать», — рассказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174428/
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