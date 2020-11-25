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Общество

Каким может быть новое здание БГК на месте прокуратуры, показали в мэрии Бишкека

На месте сгоревшего здания Генеральной прокуратуры муниципалитет планирует построить два. В пресс-службе мэрии Бишкека рассказали, как они будут выглядеть.

По ее данным, в первом будет размещен аппарат Бишкекского городского кенеша, во втором — городские службы, которые разбросаны по всему городу, что значительно влияет на эффективность работы.

Накануне по поручению и. о. мэра Балбака Тулобаева мэрия издала распоряжение о выделении денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на месте сгоревшей генеральной прокуратуры КР.

«В ближайшее время на основании технического заключения государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое о фактическом состоянии строительной конструкции данного здания и распоряжения столичного муниципалитета управление капитального строительства (УКС) разработает техническое задание и объявит тендер на проектные работы», — отметили в мэрии.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174423/
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