Соавтора гимна Кыргызстана похоронили в Бишкеке

Одного из авторов гимна Кыргызстана Шабданбека Кулуева проводили в последний путь. Об этом сообщили его родственники.

Фото Данияра Жаркынбаева. Похороны Шабданбека Кулуева

По их словам, похороны состоялись сегодня в жилмассиве «Ак-Босого», где проживал Шабданбек Кулуев.

Отметим, накануне в возрасте 78 лет скончался Шабданбек Кулуев. Как сообщили родственники, он умер от болезни.

Шабданбек Кулуев — один из авторов гимна Кыргызской Республики. Он написал текст гимна вместе с другим поэтом — Жалилом Садыковым. В 1994 году Кулуев получил звание заслуженного деятеля культуры. Шабданбек Кулуев — автор порядка 10 книг. С 1991 года был членом Союза писателей КР. Большую часть жизни Кулуев посвятил обучению детей в школах, в 2011 году был удостоен звания заслуженного учителя КР.