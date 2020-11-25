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Общество

Соавтора гимна Кыргызстана похоронили в Бишкеке

Одного из авторов гимна Кыргызстана Шабданбека Кулуева проводили в последний путь. Об этом сообщили его родственники.

Данияра Жаркынбаева
Фото Данияра Жаркынбаева. Похороны Шабданбека Кулуева

По их словам, похороны состоялись сегодня в жилмассиве «Ак-Босого», где проживал Шабданбек Кулуев.

Отметим, накануне в возрасте 78 лет скончался Шабданбек Кулуев. Как сообщили родственники, он умер от болезни.

Шабданбек Кулуев — один из авторов гимна Кыргызской Республики. Он написал текст гимна вместе с другим поэтом — Жалилом Садыковым. В 1994 году Кулуев получил звание заслуженного деятеля культуры. Шабданбек Кулуев — автор порядка 10 книг. С 1991 года был членом Союза писателей КР. Большую часть жизни Кулуев посвятил обучению детей в школах, в 2011 году был удостоен звания заслуженного учителя КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174390/
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