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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 59,6 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 551 тысячу 351. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 59 миллионов 679 тысяч 996 человек. Больше всего зараженных в США (12 миллионов 589 тысяч 229), Индии (9 миллионов 177 тысяч 840), Бразилии (6 миллионов 87 тысяч 608), Франции (2 миллиона 206 тысяч 126), России (2 миллиона 120 тысяч 836), Испании (1 миллион 594 тысячи 844), Великобритании (1 миллион 542 тысячи 611), Италии (1 миллион 455 тысяч 22), Аргентине (1 миллион 381 тысяча 795) и Колумбии (1 миллион 262 тысячи 494).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 38,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 416 тысяч 720.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 409 тысяч 208. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 550 человек. В том числе в США скончались 259 тысяч 881 человек, Бразилии — 170 тысяч 115, Индии — 134 тысячи 699, Мексике — 102 тысячи 739 и Великобритании — 55 тысяч 935.

В Кыргызстане зарегистрировали 70 тысяч 744 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 127 тысяч 580, Узбекистане — 71 тысячу 985, Таджикистане — 11 тысяч 971.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174380/
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