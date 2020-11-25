В Кыргызстане за сутки выявили 378 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 80 случаев, Оше — 11, Чуйской области — 111, Ошской — 45, Таласской — 11, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 54, Баткенской — 28.

С марта в республике зарегистрировали 70 тысяч 744 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.