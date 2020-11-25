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Общество

За 10 месяцев в Кыргызстане у 152 беременных диагностирована ВИЧ-инфекция

За 10 месяцев в Кыргызстане у 152 беременных диагностирована ВИЧ-инфекция. Такие данные приводит Минздрав.

По данным ведомства, статистика беременных с ВИЧ ведется с 2005 года. На 1 ноября 2020 года были взяты на учет 1 тысяча 615 женщин. Ежегодно в стране диагностируется ВИЧ примерно у 150 беременных.

«С 2005 года 835 детей из 1 тысячи 382, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, родились здоровыми и сняты с учета. У 335 младенцев еще не определено, являются ли они ВИЧ-инфицированными, так как окончательный анализ проводится после 18 месяцев от рождения. К сожалению, 45 младенцев родились с вирусом иммунодефицита. Основная причина в том, что мать не тестировалась на ВИЧ во время беременности или неправильно принимала антиретровирусные препараты. Кроме этого, 25 младенцев были мертворожденными, а 75 младенцев умерли в возрасте до 18 месяцев, поэтому невозможно было определить, инфицированы ли они», — отметили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что ВИЧ может передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Однако беременные женщины, живущие с ВИЧ, могут родить абсолютно здоровых детей. Для этого достаточно вовремя и правильно принимать антиретровирусные препараты. При соответствующей терапии, начатой на ранних сроках беременности, вероятность заражения ребенка составляет 2-3 процента.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174350/
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