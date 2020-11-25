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Общество

Россия передаст 9 тысяч тонн продуктов нуждающимся семьям кыргызстанцев

Россия передаст 9 тысяч тонн продовольствия семьям, живущим за чертой бедности. Об этом сообщило посольство РФ в Бишкеке на своей странице в Facebook.

По его данным, Россией принято решение об оказании Кыргызстану гуманитарной помощи на $8 миллионов.

«На эти деньги закуплено более 9 тысяч тонн продовольствия в целях поддержки семей, живущих за чертой бедности. 25 ноября состоится церемония передачи пшеничной муки и растительного масла, которые затем будут распределены по регионам страны. Данный проект реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН», — отметили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Россия продолжит финансировать и другие проекты по укреплению продовольственной безопасности Кыргызстана, в том числе по обеспечению горячим питанием учеников начальных классов в школах республики.

На сегодняшний день горячим питанием обеспечены около 400 тысяч школьников по всей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174341/
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