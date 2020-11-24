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Общество

Прокуратура намерена вернуть участок, незаконно выданный под строительство дома

Прокуратура Октябрьского района направила в суд заявление о возврате незаконно выданного земельного участка стоимостью 271 миллион сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее информации, 29 июня 2006 года мэрия Бишкека незаконно передала земельный участок в 4,2 гектара частным лицам для строительства многоэтажного дома по улице Токомбаева.

«Участок был оценен в 271 миллион сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и по нему начали досудебное производство. Кроме этого, прокуратурой района в целях возврата незаконно приватизированного имущества внесено исковое заявление в суд», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174308/
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