Прокуратура намерена вернуть участок, незаконно выданный под строительство дома

Прокуратура Октябрьского района направила в суд заявление о возврате незаконно выданного земельного участка стоимостью 271 миллион сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее информации, 29 июня 2006 года мэрия Бишкека незаконно передала земельный участок в 4,2 гектара частным лицам для строительства многоэтажного дома по улице Токомбаева.

«Участок был оценен в 271 миллион сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР и по нему начали досудебное производство. Кроме этого, прокуратурой района в целях возврата незаконно приватизированного имущества внесено исковое заявление в суд», — сообщили в пресс-службе.