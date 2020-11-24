25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Анкара, Виноградная);

9.00-14.00 — отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, переулок Сонкульский;

9.00-18.00 — село Кок-Жар (улица Кок-Жарская);

9.30-13.00 — отрезки улиц Салиевой, Кантемировской, Комсомольской, Шайыр;

9.30-15.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Куренкеева, Фирсова, Мичурина;

9.30-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я, 2-я улицы, улица Анкара), отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Коенкозова (район церкви), Садырбаева, Курчатова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-1, Чуй-2, Чуй-5, Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-54), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Баба-Ата, Шербет, Мин-Куш, Сулуу-Тор).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиевой, Куюковой, Кийизбаевой, Куланова, Кольбаева, Алапаева, Тулеева), Лебединовка («Городок энергетиков», 5), Гроздь (улицы Верхний Ат-Башы, Мелиораторов, Участок), Кашка-Суу (улица Медерова), Пригородное (улицы Широкая, Нижняя, 8 Марта, Марата, Береговая, Дорожная), Ленинское (улицы Прохладная, Коммунарская, Набережная, переулок Зеленый); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская), Кара-Сакал (улицы Осмона, Алтын Ордо, Жангазиева), Военно-Антоновка (улица Токтогула), Новопавловка (улицы Проектируемая, 19-102б, 121, 134, 185а, 302-304), Нижнечуйское (барак-интернат), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова), поселки Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Интернациональная, Гагарина), Зеленый (улицы Промышленная, Полевая, Центральная);

9.30-17.00 — город Шопоков (улицы Заводская, Линейная, Новооктябрьская, Октябрьская, Проектируемая, Промышленная, жилмассив «Ынтымак», 35, 50); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — село Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиев); Панфиловское РЭС 9.00-14.00 — село Октябрьское;

9.00-17.00 — село имени Кирова, Кюрпюлдек; Кантский РЭС 8.00-17.00 — села Люксембург (улицы Гоголя, Иссык-Атинская, Лермонтова, Чапаева, Крупской, Правда, Бекмуратова, Ватутина, Суворова, Толстого, Островского, Западная, Восточная), Алмалуу (улицы Картанбаева, Токтогула, Тайгашкаева), Новопокровка (улица Кирова), город Кант (улица Пушкина);

10.00-12.00 — села Дмитриевка (улицы Чапаева, Фрунзе, Новая, Ленина, Садовая, Нальчик);

13.00-15.00 — села Дмитриевка (улицы Первомайская, Кирова, Пиндюрина, Фрунзе, Чапаева, Ленина, Интернациональная, Калинина, Садовая, Комарова); Чуйский РЭС 12.00-17.00 — села Искра (улицы Фабрична, Победы, Молодежная);

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Зеленая, Береговая); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева, Казакбаева), Алтымыш (улицы Орокбаева, Султанбаева), Боролдой (улица Манаса).