Посольство США обучит IT-навыкам 300 безработных молодых людей и ЛОВЗ

Академия креативных профессий начинает бесплатные виртуальные курсы по приобретению профессиональных навыков для 300 безработных и людей с инвалидностью в Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Чуйской областях. Проект реализуется общественным фондом Fund Sun People в партнерстве с посольством США в Кыргызской Республике. Об этом сообщает дипмиссия Америки в Кыргызстане.

Уточняется, что академия будет проводить трехмесячные бесплатные курсы по графическому дизайну, цифровому маркетингу и видеопродакшену.

По каждому из этих трех курсов будет обучено 100 участников из пяти областей. Около половины участников являются людьми с инвалидностью.

По завершении курсов участники получат сертификаты, и полученные ими новые умения дадут им возможность получить новую работу. Пятнадцать самых талантливых участников будут представлять свои работы во время финального форума Академии креативных профессий в августе 2021 года.

Открытый конкурс заявок на курс графического дизайна завершился 16 ноября 2020-го. Победители были отобраны на конкурсной основе через заполнение анкеты и прохождения интервью.

Отмечается, что, несмотря на то что набор на курс по графическому дизайну завершился, начиная с 10 января 2021 года заинтересованные кандидаты могут подать на курс по цифровому маркетингу, который состоится с февраля по апрель, и начиная с 10 апреля 2021-го заявки могут быть поданы на курс по видеопродакшену, который будет проходить c мая по июль.