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Общество

Патрульные выявили 464 нарушения со стороны водителей с транзитными номерами

За неделю сотрудники патрульной милиции выявили 464 нарушения со стороны водителей, управляющих авто с иностранными или транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, семь автомашин нарушителей с иностранными номерами поставили на штрафстоянку за неуплату штрафов, за просрочку и несвоевременную регистрацию.

«Управление Патрульной службы милиции Бишкека будет продолжать принимать меры в отношении водителей транспортных средств с транзитными номерами, а также граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов, выписанных на месте нарушений», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174292/
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