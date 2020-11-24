Патрульные выявили 464 нарушения со стороны водителей с транзитными номерами

За неделю сотрудники патрульной милиции выявили 464 нарушения со стороны водителей, управляющих авто с иностранными или транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, семь автомашин нарушителей с иностранными номерами поставили на штрафстоянку за неуплату штрафов, за просрочку и несвоевременную регистрацию.

«Управление Патрульной службы милиции Бишкека будет продолжать принимать меры в отношении водителей транспортных средств с транзитными номерами, а также граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов, выписанных на месте нарушений», — проинформировали в ведомстве.