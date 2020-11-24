Жители Баткена жалуются на отключение электроэнергии. Ответ «Ошэлектро»

В ОАО «Ошэлектро» ответили на жалобы жителей Баткена и южной столицы, которые сообщают о частых отключениях света.

В компании уточнили, что электроэнергию отключают из-за аварий на линии.

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По информации ОАО, причиной частых отключений стало повреждение кабеля на трансформаторной подстанции «Торгцентр», который состоит на балансе потребителя, то есть частный.

«14 ноября с 12.00 и 18 ноября с 15.40 аварийно отключилась ВЛ-10 кВ «Бужум». Неполадки устранены, и подача электроэнергии восстановлена», — сказали в ОАО «Ошэлектро» и извинились за временные неудобства, доставленные потребителям.