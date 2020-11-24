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Общество

Аким Октябрьского района освобожден от занимаемой должности

Аким Октябрьского района Константин Куценко освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев. Константин Куценко освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Напомним, что Константина Куценко задержали по подозрению в коррупции. Ранее ГСБЭП выявила коррупционную схему по выводу и смене собственника земельного участка. Земля находилась под арестом и подлежала конфискации по приговору суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174283/
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