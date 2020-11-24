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Общество

Выборы гендиректора ОТРК. Конкурс приостановлен

Конкурс на должность генерального директора ОТРК приостановлен. Об этом 24.kg сообщил член наблюдательного совета телерадиокорпорации Жылдызбек Керимбаев.

По его словам, конкурс приостановлен на основании решения Ленинского районного суда по иску экс-директора Жайнака Усен уулу о восстановлении на работу.

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Жылдызбек Керимбаев отметил, что на ранее объявленный наблюдательным советом конкурс поступило 15 заявок. Все они прошли во второй тур.

Напомним, что 6 октября Жайнак Усен уулу подал в отставку. Наблюдательный совет назначил временно исполняющим обязанности гендиректора своего члена Жылдыз Бакашову. Но позднее в ОТРК сменилось несколько и. о. руководителя.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174281/
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