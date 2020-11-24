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Общество

Эксперты определили топ-5 проблем, которые волнуют сейчас кыргызстанцев

Общественный фонд «За международную толерантность» провел экспресс-опрос с целью выявления вопросов, вызывающих обеспокоенность населения, и мнения жителей
Кыргызстана о происходящих общественно-политических процессах в стране.

Исследование проведено до 10 ноября 2020 года в онлайн-режиме с участием около 400 жителей из всех семи областей, городов Бишкека и Оша.

В организации отмечают, что одной из задач опроса было выявить наиболее актуальные и ключевые проблемы, волнующие население. Респонденты могли делать множественный выбор ответов. По итогам определились приоритетные топ-5 проблем.   

Результаты показывают, что 273 респондента поставили на первое место распространение коронавируса. На втором месте проблема благосостояния людей со 186 голосами. Третьим приоритетом стоит вопрос внешнего долга перед Китаем, за него проголосовал 141 человек, и следом, на четвертом месте со 140 голосами проблема легитимности деятельности Жогорку Кенеша и и. о. президента Кыргызстана. Пятерку приоритетных вопросов закрывает коррупция с 116 респондентами.

В опросе приняли участие молодежь в возрасте 19-35 лет, составившие больше 44 процентов опрошенных, и почти 25 процентов — подрастающее поколение в возврасте 15-18 лет, чуть меньше 27 процентов составляют граждане в возрасте 36-60 лет. Среди респондентов 66 процентов — женщины и 34 процента — мужчины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174266/
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